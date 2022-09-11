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إنتصاران لخانيونس والشبان المسيحية في دوري كرة السلة

11 سبتمبر 2022 . الساعة 02:30 بتوقيت القدس
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كرة السلة
غزة/ فلسطين أون لاين :

تواصلت لقاءات دوري جوال السلوية لأندية الدرجة الأولى " المحافظات الجنوبية " مساء اليوم السبت بلقائين هامين على صالة الشهيد سعد صايل نجح في اللقاء الأول خدمات خانيونس من تحقيق فوز كبير على منافسه خدمات جباليا بنتيجة " 59/80 " ، بينما إكتسح جمعية الشبان منافسه بيت حانون الأهلي بتجاوز حاجز المئة نقطة بعد الفوز عليه بفارق كبير " 44/105 " .

خدمات جباليا ( 59 ) - ( 80 ) خدمات خانيونس

الربع الأول ... بدأ قويا من كلا الناديين و تقاسم كلا الناديين الأفضلية خلال دقائق الربع الأول .

ظهرت المتعة و الإثارة من خلال تناوب نجوم الفريقين تسجيل النقاط سلة هنا و سلة هناك و خطف مصطفى الخزندار و محمد أبو حطب الأنظار من خدمات خانيونس على الجهة الأخرى تألق كمال طافش و محمد عزام من خدمات جباليا .

استمرت الإثارة حاضرة حتى الرمق الأخير من الربع الذي إنتهى بنتيجة التعادل " 19/19 " .

الربع الثاني ... بسط أبناء خانيونس سيطرتهم على أجواء اللقاء و ظهروا الطرف الأفضل دفاعيا، وسط تراجع غير مبرر لأبناء جباليا منح الأفضلية التامة لخدمات خانيونس .

واصل الخزندار و أبو حطب تألقهم و رجحوا كفة فريقهم خانيونس على الجهة الأخرى حاول أبناء جباليا مجاراة لاعبي خانيونس و على الرغم من نجاح اسماعيل رويشد التوقيع على أول رمية ثلاثية في اللقاء لكنها لم تشفع لأبناء جباليا الذين خرجوا خاسرين هذا الربع بفارق كبير " 7/24 " .

الربع الثالث ... عاد أبناء جباليا لأجواء اللقاء و نظموا صفوفهم دفاعيا و هجوميا و نجحوا بمجاراة لاعبي خانيونس .

اسماعيل رويشد و رفاقه ترجموا أفضليتهم بالتقدم على مؤشر النتيجة على الجهة الأخرى واصل محمد أبو حطب التألق و نجح بتسجيل رميتين ثلاثيتين لخانيونس لكن أفضلية أبناء جباليا منحتهم الفوز بفارق سلة وحيدة " 12/14 " .

الربع الرابع ... قمة المتعة و الإثارة كانت حاضرة و سلاح الرميات الثلاثية وسع الفارق لأبناء خانيونس بعدما نجح البديلين الصاعدين محمد الطهراوي و محمد الفقعاوي بتسجيل 4 رميات ثلاثية بواقع 3 رميات للطهراوي وواحدة للفقعاوي.

فارق النقاط على مؤشر النتيجة منح الراحة باللعب لأبناء خانيونس الذين نجحوا بالفوز في هذا الربع بنتيجة " 19/25 " ليخرج خدمات خانيونس فائزا بنتيجة اجمالية " 59/80 " .

أدار اللقاء تحكيميا : سائد حميد ، مؤمن الجربة ، موسى غنام ، مسجل أحمد الصلحات ، ميقاتي جاد أغا ، ميقاتي 24 محمد سكيك .

جمعية الشبان ( 105 ) - ( 44 ) بيت حانون الأهلي

الربع الأول ... أفتتح نضال حمد التسجيل للحوانين بالتوقيع على أول سلة في اللقاء قبل أن تميل الأفضلية التامة و المطلقة لجمعية الشبان بفضل التناغم الواضح بين نجومه أحمد القتيل ، نشأت العمواسي ، رمزي سابا و سراج أحمد الذي وقع على أول رمية ثلاثية في اللقاء للشبان .

هيمنة أبناء الشبان و دكة بدلائه القوية بوفرة البدائل و الحلول عكس دكة الحوانين التي لا تضم سوى لاعبا واحد منحت فوزا سهلا لأبناء الشبان بنتيجة " 12/26 " .

الربع الثاني ... تواصلت أفضلية جمعية الشبان و ظهر فارق الخبرة و المهارة للاعبيه وواصل أحمد القتيل و رمزي سابا التألق و رجحوا كفة فريقهم بالتقدم على مؤشر النتيجة .

على الجهة الأخرى حاول الحوانين مجاراة لاعبي جمعية الشبان عبر عماد زويدي و معاذ حمدان لكن أفضلية أبناء الشبان ترجمت بتحقيق في الفوز في هذا الربع بنتيجة " 17/30 " .

الربع الثالث ... لم يتغير الحال كثيرا أفضلية مطلقة لأبناء الشبان الطرف الأفضل هجوميا و دفاعيا منحهم التقدم على مؤشر النتيجة و توسيع الفارق .

أبناء القميص الأصفر لاعبي بيت حانون حاولوا دخول أجواء اللقاء و مجاراة أبناء الشبان لكن فارق الخبرة و المهارة منح الشبان اللوز في هذا الربع بنتيجة " 10/22 " .

الربع الرابع ... إنهيار تام للحوانين لتراجع مستوى اللياقة البدنية و عدم وجود البدائل على دكة البدلاء ، وسط تألق لأبناء الجمعية الطرف الأفضل دفاعيا و هجوميا منذ بداية اللقاء .

الكابتن جميل دادر المدير الفني للجمعية واصل تعليماته المشددة للاعبيه بعدم التهاون و دفع عدد من اللاعبين الصاعدين ليتجاوز فريقه حاجز المئة نقطة بعدما حقق فوزا كبيرا في هذا الربع بنتيجة " 5/27 " و اللقاء بنتيجة اجمالية " 44/105 " .

أدار اللقاء تحكيميا : سائد حميد ، محمد سكيك ، موسى غنام ، مسجل جاد أغا ، ميقاتي محمد الصلحات ، ميقاتي 24 مؤمن الجربة

#دوري كرة السلة

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