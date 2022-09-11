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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

11 سبتمبر 2022 . الساعة 01:27 بتوقيت القدس
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أعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب حمد أبو جلدة (24 عاما)، في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في مخيم جنين.

وكان الشاب أبو جلدة قد أصيب بالرصاص خلال اشتباك مع قوات الاحتلال عقب توغلها في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية قبل عدة أيام.

وتوجه المئات من الشبان إلى مستشفى جنين الحكومي، ورددوا هتافات تمجد الشهداء وتدعو المقاومة لمواصلة مقارعة الاحتلال حتى دحره عن الضفة الغربية.

بدورها أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل اليوم الأحد حداداً على روح الشهيد حمد أبو جلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #جنين #الشهيد حمد أبو جلدة

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