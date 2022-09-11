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السبت.. أعمال المقاومة تتصاعد بالضفة وتوقع 8 إصابات بصفوف الاحتلال

11 سبتمبر 2022 . الساعة 00:59 بتوقيت القدس
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جانب من إحراق برج عسكري للاحتلال في بيت أمر صباح السبت

شهدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية تصاعداً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث أسفرت عملياتها عن وقوع 8 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

في التفاصيل، فقد سجلت المقاومة عملية اطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين 4 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق موقع عسكري، وعمليتي تصدي للمستوطنين، وإحراق آلية عسكرية ومركبة مستوطنين، واندلاع 4 نقاط للمواجهة.

وفي القدس أحرق الفلسطينيون، سيارة للمستوطنين، وألقوا الزجاجات الحارقة بالقرب من مستوطنة راموت، فيما اندلعت مواجهات في سلواد برام الله.

أما قلقيلية، فشهدت عزون اندلاع مواجهات والقاء حجارة، زجاجات حارقة، وإحراق آلية عسكرية، واستهداف مركبات المستوطنين بالحجارة، وتحطيم مركبات مستوطنين.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات في جماعين وعوريف، وأطلق مقاومون النار على حاجز حوارة، فيما شهدت بيت أمر في الخليل إلقاء زجاجات حارقة والاطارات المشتعلة على موقع عسكري، وإحراق موقع عسكري.

أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت مدن الضفة، عدة عمليات منها، إطلاق النار تجاه حاجز حوارة في نابلس، وإحراق برجا عسكريا للاحتلال على مدخل بيت أمر شمال الخليل، وتواردت أنباء عن إصـابة 7 جنـود بالاختناق.

كما سجلت مدن الضفة إصابة مستوطن بجراح وتحطيم مركبته بالحجارة قرب المدخل الغربي لبلدة عزون شرق قلقيلية وكذلك استهداف بالزجاجات الحارقة واحراق آلية عسكرية خلال اقتحام عزون، إحراق مركبة مستوطن في مستوطنة راموت في القدس بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #الاحتلال #الضفة

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