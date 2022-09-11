المكبر يحسم ديربي العاصمة بفوزه على هلال القدس والظاهرية والثقافي يفوزان على السموع والإسلامي

القدس- غزة/ وائل الحلبي:

حسم جبل المكبر ديربي العاصمة بفوزه الثمين على هلال القدس في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين، والتي شهدت فوز ثمين للظاهرية على جاره السموع وعاد ثقافي طولكرم بفوز كبير من أمام مضيفه إسلامي قلقيلية.

المكبر تمكن من تحقيق فوز ثمين على حساب جاره هلال القدس، بثلاثة أهداف مقابل هدف في الديربي الذي جمعهما أمس على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليحصد المكبر أول ثلاث نقاط في رصيده وبقي هلال القدس بدون نقاط.

أبناء الجبل دخلوا المباراة بكل قوة وتمكن سامح مراعبة من افتتاح التسجيل (13) وعزز زيد القنبر النتيجة بالهدف الثاني (34)، وذلل محمد مراعبة النتيجة لهلال القدس (56)، لكن زيد القنبر عاد وتمكن من تأمين الفوز للمكبر بتسجيله للهدف الثالث لفريق والثاني له (90+4).

بدوره حسم الظاهرية مباراته أمام السموع بفوزه عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد دورا.

الظاهرية نجح في الحصول على أول ثلاثة نقاط له بهدفي أنس بني عودة (7) وعلي عدوي (29).

وعاد ثقافي طولكرم بفوز ثمين من أمام مضيفه إسلامي قلقيلية بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية.

الثقافي يدين بهذا الفوز الثمين للاعبيه أحمد دراغمة الذي تمكن من تسجيل هدفين (17) و (56) وعامر برابرة (90+4).