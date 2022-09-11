الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز في محيط رام الله

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليل، من إجراءاتها التعسفية على حاجز "بيت إيل" العسكري، المقام على أراضي المواطنين في المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعاقت مرور المركبات من الحاجز، وأوقفت عددا من المركبات وفتشتها ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري بالقرب من مستوطنة "عوفرا"، المقامة على أراضي بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت في وقت سابق، السبت، البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق البوابة، ومنع مركبات المواطنين من الدخول والخروج من المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين