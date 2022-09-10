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بالفيديو والصور هكذا استقبلت قبائل وعشائر الأردن خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري

10 سبتمبر 2022 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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تواصل قبائل وعشائر المملكة الأردنية الهاشمية، استقبالها المهيب والكبير لخطيب المسجد الأقصى الشيخ الدكتور عكرمة صبري.

واستقبل عشائر عشيرة الشوابكة في محافظة مأدبا الشيخ صبري بحفاوة كبيرة.

وفي وقت سابق، أقام أبناء المرحوم الدكتور عبداللطيف عربيات، مأدبة عشاء على شرف الشيخ الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى ومفتي فلسطين السابق.

وتخلل اللقاء كلمات رحبت بالضيف واشادت بعمق العلاقات التي تربط بين مدينتي القدس والسلط .

وحضر العشاء شخصيات مثلت طيف واسع من عشائر السلط والبلقاء.

 

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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