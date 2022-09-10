3 انتصارات و3 تعادلات في دوري غزة .. اليوم

غزة/ مؤمن الكحلوت

فاز فريق بيت حانون الرياضي على جاره شباب جباليا "ثوار الشمال" بهدف نظيف في "ديربي" الشمال مساء السبت بملعب بيت حانون شمال قطاع غزة ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بالقطاع.

وسجل هدف المباراة الوحيد عدي الغلبان في الدقيقة 90، وأهدر زميله حازم شكشك ركلة جزاء بالدقيقة 27، تصدى لها الحارس إسماعيل المدهون ببراعة، ليحصد "الحوانين" أول 3 نقاط ويتصدر جدول الترتيب "مؤقتًا"، ويبقى رصيد "الثوار" خالي من النقاط.

وحكم المباراة: الدولي خالد الشيخ خليل للساحة، وساعده أحمد شبير، ومحمد الغول للخطوط، والدولي سامح القصاص رابعًا.





بدوره، تعادل الصداقة مع نظيره غزة الرياضي "العميد" بدون أهداف في ملعب فلسطين بمدينة غزة، ليحصل كل فريق على نقطته الأولى في البطولة.

وقاد اللقاء تحكيميًا: عاهد المصري للساحة، وساعده محمد اليازجي، ومحمد الزعانين للخطوط، وخالد أبو الخير رابعًا.

وفي دوري الدرجة الأولى، تعادل خدمات البريج مع ضيفه بيت حانون الأهلي بهدفين لمثليهما في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، حيث سجل هدفي البريج بهاء الدعالسة، وأحمد الكرنز في الدقيقتين 24، و45 من ركلة جزاء على التوالي، بينما أحرز "للحوانين" إبراهيم الترامسي، ويوسف مصلح بالدقيقتين 51، 59 على الترتيب، ليحصد كل فريق النقطة الأولى في البطولة.

أما الأمل ففاز على نظيره الجلاء بهدفين نظيفين في إستاد خانيونس جنوب القطاع، أحرزهما محمد السطري، ومحمد الغول في الدقيقتين 39، و73 تواليًا.

وبذلك، يحرز الأمل أول 3 نقاط له في الدوري، ويتصدر جدول الترتيب "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف أمام خدمات خانيونس، وبقي رصيد الجلاء صفر من النقاط.





وفي دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال"، تعادل خدمات جباليا مع الرضوان بدون أهداف في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، ليحصل كل فريق على نقطته الأولى في المسابقة.

أما في فرع "الوسطى والجنوب" فتفوق جماعي رفح على جاره القادسية بهدف نظيف في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، سجله أدهم المغاري في الدقيقة 22، ليمنح فريقه أول 3 نقاط في الدوري، ويبقى القادسية بدون رصيد من النقاط.

المصدر / فلسطين أون لاين