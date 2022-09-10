قريبًا.. إيران تُطلق قمرها الصناعي الجديد "ظفر 2"

أكد رئيس جامعة العلم والصناعة الإيرانية "منصور أنبياء" أن الباحثين في الجامعة يجهدون في مجال تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، معلنًا أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي الإيراني "ظفر 2" الى الفضاء قريبًا.

وقال أنبياء في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية: "حتى الآن، تم تصنيع 4 أقمار صناعية في جامعة العلم والصناعة. "نويد" كان أول قمر صناعي تم تصنيعه وإطلاقه في عام 2011. القمر الثاني "مبين" صنع في العام 2013، والقمر الصناعي الثالث "ظفر 1" صنع في العام 2019، والقمر الرابع هو "ظفر 2".

وأضاف "يتم استخدام حوالي 64 قطعة لصنع قمر صناعي. امتياز خاص لجامعة العلم والصناعة الايرانية لصنع الأقمار الصناعية هو أننا نمتلك تقنيات مختلفة ويمكننا تقريبًا تلبية احتياجات البلاد في هذا المجال.

وأوضح أن هذه الجامعة رائدة في مجال صنع الاقمار الصناعية في البلاد وتستعين بشخصيات علمية كأساتذة وطلبة دراسات عليا، وقال إن هؤلاء العلماء ينشطون ايضًا في الجامعات والمراكز الأخرى في مجال الأقمار الصناعية.

يُذكر أن إيران بدأت أنشطة بحثية في مجال الاقمار الصناعية قبل نحو 25 عامًا واستمرت في تصنيع وإطلاق أقمار صناعية مختلفة.

وقد تمّ إطلاق القمر "اميد" إلى الفضاء بواسطة الصاروخ حامل الاقمار الصناعية "سفير" شباط عام 2008 . وبذلك أصبحت إيران الدولة الثامنة التي تمكّنت من وضع قمر صناعي في مدار الأرض بتقنيتها المحلية.

القمران "نويد" (شباط 2009) و"فجر" (شباط 2014) محاولات إيرانية أخرى للعمل في هذا المجال، حيث نفذ كل منهما مهمات بحثية لفترة من الوقت. أدت هذه الجهود مؤخرًا إلى إطلاق القمر الصناعي "خيام" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.

المصدر / فلسطين أون لاين