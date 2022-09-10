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تفاصيل جديدة حول الماعز الشامي ومزاده العلني في الضفة الغربية

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بالصور تفاصيل جديدة حول الماعز الشامي ومزاده العلني في الضفة الغربية

10 سبتمبر 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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ماعز شامي عرض داخل المزاد العلني في ترمسعيا

في تفاصيل جديدة، كشف موقع الاقتصادي  عن المبلغ المالي الضخم الذي وصل إليه المزاد العلني لبيع الماعز الشامي في ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الموقع: المزاد العنلي يعقد للمرة الثالثة في الضفة الغربية، والذي استلهمه القائمون عليه من المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح زاهي أبو عبيدة، أحد القائمين على المزاد، أن 80 رأس من الماعز الشامي عرضت في المزاد.

وقال: "50 رأساً بيعت بإجمالي 180 ألف دينار (نحو 250 ألف دولار - ربع مليون دولار).

وأضاف: "الماعز الشامي الأجمل في المزاد دفع فيه 120 و160 ألف شيكل"، مبيناً أن صاحب الماعز رفض البيع.

وأشار أبو عبيدة - وفق متابعة فلسطين أون لاين- إلى أن الحد الأدنى في المزاد العلني بلغ 700 دينار إلى جانب 12 و5 و6 و3 آلاف دينار.

 

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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