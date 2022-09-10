منتخب فلسطين للشباب يفرط بالفوز على اليمن ويكتفي بالتعادل

غزة/فلسطين:

فرط المنتخب الفلسطيني للشباب بفوز كان في المتناول أمام نظيره اليمني، الذي فرض عليه التعادل بهدفين لكل منهما، في افتتاح مشوارهما بتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما.

الفدائي الشاب لم يفلح في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون رد وتراجع بشكل غريب أمام اليمن الي أكملت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيها بداية الشوط الثاني.

وتقدّم المنتخب الوطني بالهدفين عبر عمرو رزق في بداية الشوط الأول وبسام شديد في الدقائق الأولى من الشوط الثانيوكان في طريقه لانتصار سهل.

لكن لاعبي منتخب الشباب دفعوا ثمن الثقة الزائدة بعدما سجل المنتخب اليمني هدف تذليل الفارق عبر لاعبه حمزة محروس، وأشهر الحكم بعدها البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبي اليمن ويكمل اللقاء بعشرة لاعبين، ويتمكن اللاعب محمد بوتشي من تعديل النتيجة للمنتخب اليمني ليخرج كل منتخب بنقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب الشباب مباراته الثانية يوم الاثنين المقبل أمام منتخب غوام لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات اليابان ولاوس واليمن.

المصدر / فلسطين أون لاين