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صورة رئيس "الإعلامي الحكومي" بغزة يتبرع بقرنيّتَيه بعد وفاته لمرضى العيون

10 سبتمبر 2022 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة

في خطوة لاقت ثناءً كثيرًا، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، عن تبرعه بقرنيّتَيه، لمرضى العيون حال وفاته.

وفي منشور، كتبه على صفحته الخاصة، اليوم السبت، قال: "أشهدكم أنني تصدقت بهما بعد مماتي".

وقال في منشوره إنه جرى إتمام أول عملية زراعة قرنية غزاوية بالكامل، متبرع من غزة ولمريضة بغزة وطاقم طبي غزاوي، مشيرًا إلى أنّ العمليات السابقة كانت تتم بقرنيات مُتبرَّعٌ بها خارجيًّا.

ونوه معروف إلى أنّ مرضى غزة يحتاجون 300 قرنية شهريًّا، ولا يتوفر عبر الجهات الخارجية أكثر من ٣٠ قرنية، "لذا مهم زرع ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وهو أمر جائز شرعًا بإجماع العلماء".

وأضاف: "لا تترددوا وكونوا سببًا في إنقاذ الآخرين وإسعادهم، بعد طول عمر بإذن الله".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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