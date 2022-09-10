73 أسيرًا استشهدوا جراء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال منذ 1967

وثّق نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، استشهاد 73 أسيرًا فلسطينيًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون.

وأوضح النادي، في بيان له، أنّ "هؤلاء الشهداء، من بين 231 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967".

وذكر أنّ معطيات خطيرة شهدتها قضية الأسرى المرضى خلال السنوات القليلة الماضية، "حيث شكّلت جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، إلى جانب سياسة التعذيب، أبرز السياسات التي أدت إلى استشهاد أسرى، بما في ذلك من أدوات قمعية، وتنكيلية كثيفة، تستخدمها إدارة السجون بحقّ الأسرى".

وأوضح أنّ "نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال ممن تم تشخيصهم على مدار السنوات الماضية يواجهون أوضاعًا صحية صعبة".

وأضاف أنّ من بين هؤلاء الأسرى نحو 200 أسير يعانون أمراضًا مزمنة، و23 أسيرًا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات مختلفة، أصعبها حالة الأسير ناصر أبو حميد، الذي يواجه خطر الشهادة في أي لحظة.

نادي الأسير كان قد أعلن، في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، استشهاد المعتقل الفلسطيني موسى أبو محاميد (40 عامًا) في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، نتيجة سياسة الإهمال الطبي، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

ويقبع في سجن الرملة نحو 18 أسيرًا مريضًا وجريحًا في ظروف مأساوية، بحسب نادي الأسير.

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز/يوليو من العام الجاري، نحو أربعة آلاف و550 أسيرًا، من بينهم 27 أسيرة، و175 طفلاً، ونحو 670 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين