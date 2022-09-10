بلدية رفح تبحث تطوير المنطقة الصناعية مع رجال أعمال ومستثمرين

بحثت بلدية رفح جنوب قطاع غزة مع وفدٍ رفيع من المستثمرين ورجال الأعمال، سبل تطوير المنطقة الصناعية الحرفية شمال غرب المدينة والنهوض بها.

جاء ذلك خلال لقاء ضم رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر، في دار البلدية مع رجال أعمال ومستثمرين بمشاركة وفد من هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في فلسطين.

بدوره، أوضح د. الصوفي أن مشروع المنطقة الصناعية أرضيته صلبة للانطلاق نحو استثمار آمن من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة، مؤكدا على أن البلدية ستقدم كل ما تستطيع تقديمه من حزم تشجيعية وخدمات أساسية لجلب المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة لمشاريعهم.

وأطلع رئيس البلدية المستثمرين ورجال الأعمال وهيئة تشجيع الاستثمار، على مقومات وفرص الاستثمار في المنطقة الصناعية، وإمكانية إبرام تعاقدات لإقامة مشاريع صناعية، بعد عرض مخططاتها ومناقشتها.

وأكد د. الصوفي على استعداد البلدية تطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة من أجل مواءمتها مع المشاريع والصناعات المقترحة، مُثَّمِّنًا تلبية الوفد دعوة زيارة مقر البلدية، من أجل بحث سبل إنجاح مشروع المدينة الصناعية.

كما أوصى الوفد بضرورة تشكيل لجنة مشتركة أو مجلس تأسيسي يضم بلدية رفح ورجال أعمال وهيئة الاستثمار والجهات المعنية، لوضع رؤية للمنطقة الصناعية من أجل تطويرها باستمرار والنهوض بها بناء على خبراتهم السابقة في المناطق الصناعية.

وعاين الوفد أرض المنطقة الصناعية في جولة نظمتها البلدية، عقب انتهاء اللقاء في دار البلدية.

وتأتي زيارة الوفد إلى بلدية رفح في إطار سعي البلدية الحثيث لتشغيل المنطقة الصناعية بشكل مثالي وتلافي المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمل.





المصدر / فلسطين أون لاين