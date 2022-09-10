بسبب تفوقه على ابنتها.. امرأة تُسمم طالبًا وتقتله

بسبب تفوقه على ابنتها في المدرسة، أقدمت امرأة على تسميم طالب، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

وفي حادثة أثارت الغرابة والاستهجان على هذه الفعلة، ذكرت الشرطة الهندية، أنّ المرأة التي قامت بتسميم الصبي بعدما رأت أنّ هناك منافسة شديدة بينه وبين ابنتها في الفصل الدراسي، ويحصل في نهاية المطاف على درجات وعلامات أعلى في المدرسة.

موقع «إنديا توداي» كشف عن تفاصيل الحادثة، حيث أورد أنّ «بالا مانيكاندان»، وهو طالب في الصف الثامن في مدرسة خاصة، كان يشعر بالنعاس بعد عودته من الدراسة، وقد لاحظت عليه والدته هذه الحالة وسألته عما إذا كان قد تناول أيّ شيء في المدرسة، أخبرها أنه شرب العصير الذي قدمه له الحارس، وخلال حديثه مع أمه، سقط «بالا» مغشيًّا عليه.

وذكر الموقع الهندي، أنّ الطفل نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى «كاريكال» الحكومي للخضوع للعلاج.

وفي خضم ذلك كشف الحارس الذي قدم العصير للطفل، أنّ امرأة أتت إليه وسلمته زجاجتي عصير، وزعمت أنها من منزل «بالا».

وثبت صحة ما ذكره الحارس، فبعد تفريغ الكاميرات المحيطة للمكان تبين أنّ امرأة بالفعل سلمت العصير للحارس، والتي تبيّن أيضًا في وقت لاحق أنها «ساجياراني فيكتوريا» أم الطالبة المذكورة.

وتوفي «بالا» في المستشفى ليل السبت، ونظم والديه وأقاربه احتجاجًا للمطالبة بالعدالة، مما دفع الشرطة للقبض على «ساجياراني فيكتوريا».

المصدر / وكالات