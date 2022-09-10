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رام الله.. وقفة تضامنية لأهالي المعتقلين السياسيين لدى السلطة

10 سبتمبر 2022 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم السبت، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية الأسبوعية مع أبنائهم المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، اليوم السبت برام الله.

وبين الأهالي، في بيان مقتضب، أن الوقفة ستنظم في تمام الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم، على دوار المنارة وسط رام الله.

وبينوا أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وأقسى أساليب التحقيق ظلماً وعدوانا في سجون السلطة ومسلخ أريحا.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة اختطاف أكثر من 23 معتقلاً سياسياً، بينهم صحفيون ومحاميون ونشطاء.

وصعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، شملت اعتقال الحرائر والتنكيل بهن، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين ومنازلهم، وتعرض المعتقلين السياسيين إلى الشبح والتعذيب في سجن "مسلخ" أريحا.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكا بحق المواطنين، خلال أغسطس الماضي.

وهددت ثماني عائلات تعتقل أجهزة السلطة أبنائها في سجن أريحا، بالشروع في إضراب جماعي ومفتوح عن الطعام يتخلله اعتصام، إذا لم ينقل أبنائهم من سجن أريحا إلى رام الله بحلول يوم الأحد المقبل.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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