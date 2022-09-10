حصيلة: 11209 مغادرين و10776 وافدًا عبر حاجز بيت حانون خلال أسبوع

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (4-9 سبتمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية، أنّ "إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11209 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 10776 وافدًا"، مشيرة إلى أنّ المغادرين توزّعوا إلى 10987 مواطنًا و127 أجنبيًّا، و95 من فلسطينيي الداخل".

وبيّنت أنّ أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزّعت بين 10576 مواطنًا، و153 أجنبيًّا، و41 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكرأنّ حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948م.

المصدر / فلسطين أون لاين