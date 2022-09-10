خازم: سياسة الاحتلال الرامية للسيطرة على كرة اللهب في الضفة باءت بالفشل

أكد فتحي خازم، والد الشهيد الفدائي "رعد"، أن سياسية الاحتلال الإسرائيلي الرامية للسيطرة على كرة اللهب في الضفة الغربية باءت بالفشل.

وقال خازم في تصريحات لقناة الأقصى، إن مقاومي الضفة وأبطالها أشعلوا النار في كل مكان بالضفة.

وأضاف: "النار اشتعلت من جنين وامتدت إلى نابلس ووصلت لسلواد وأخيراً للأغوار"، مشددا على أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا يدفعنا لمقاومته.

وشدد خازم على أن الشعب الفلسطيني بات أكثر قناعة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، مؤكدا أن المفاوضات لم تفض لشيء والشعب بات مقتنع أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا.

وأشار إلى أن صور الوحدة الوطنية جسدها المقاومون في جنين الذين يواجهون العدو الصهيوني أثناء تصديهم لكل اقتحام.

وأكد أن الشباب الثائر في مخيم جنين سائرون على درب الشهداء، مشيرا إلى أن هدم البيوت "يزيدنا عزما وإصراراً ومستمرون في المقاومة ولن نتراجع".

وأردف: "كلنا مطاردون من قبل الاحتلال الصهيوني ونحن سائرون على درب المقاومة"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعتز بغزة وهي نموذج مشرف للمقاومة.

ورأى خازم أن الشعب انتزع قراره واتخذ طريقه ولا يأخذ قراره من أي جهة.

وفتحي خازم مطارد وعائلته للاحتلال، منذ أن نفذ ولده "رعد" العملية الفدائية في شارع "ديزنغوف" في مدينة (تل أبيب) المحتلة، في 7 إبريل الماضي، والتي أسفرت عن مقتل (3) إسرائيليين وجرح (15) آخرين.

وبعد استشهاد منفذ العملية "رعد"، تحول والده فتحي خازم إلى أيقونة للمقاومة والثبات في جنين والضفة الغربية، حين ألقى أمام الحشود أمام منزله كلمات الصبر والصمود والاستبشار بالنصر والتحرير.

المصدر / فلسطين أون لاين