مغاربة يحتجون ضد "فساد وتحرش" (إسرائيلي) في الرباط

شارك عشرات النشطاء في المغرب، بوقفة أمام مبنى البرلمان، أمس الجمعة، احتجاجاً على شبهات "تحرش جنسي وفساد" وقعت في مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط.



وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، شعارات تطالب بإغلاق المكتب، و"فتح تحقيق في مزاعم طالت مواطنات مغربيات"، رافعين لافتات داعمة لفلسطين، ومطالبين بوقف التطبيع.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء الماضي، إن وزارة الخارجية التابع للاحتلال الإسرائيلي استدعت رئيس مكتب الاتصال بالمغرب ديفيد غوفرين، بسبب شبهات "تحرش جنسي وفساد".



وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلن الاحتلال والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

المصدر / فلسطين أون لاين