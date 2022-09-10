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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

10 سبتمبر 2022 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استهدفت زوارق الاحتلال البحرية، فجر اليوم السبت، بنيران رشاشاتها الثقيلة مراكب الصيادين في بحر جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال حاصرت مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة خان يونس، وأطلقت النار وقنابل الإنارة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وبينت أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح، وأجبرتهم على المغادرة عنوة.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بحرية الاحتلال #الصيادين #استهداف الصيادين #جنوب قطاع غزة

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