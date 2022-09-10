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"الاحتلال" يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

10 سبتمبر 2022 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي القدس المحتلة، أفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا - لم تعرف هويته بعد- أثناء تواجده قرب باب العامود في البلدة القديمة، واقتادته إلى أحد مراكزها؛ للتحقيق معه.‎

وفي نابلس، اقتحمت قوات خاصة "مستعربين" بلدة جماعين جنوب نابلس، وحاصرت عددًا من المنازل، وداهمت محال تجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات فيها.

أما فا جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الأسير المحرر هايل غوادرة التركمان من قرية بير الباشا، والشاب ليث الراباوي من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين عبد الله وشقيقه عروة محمد سعيد عبد الله، عقب محاصرة منزلهما، واستولت على مركبة خاصة بهما، إضافة إلى اعتقال المواطن منتصر السلعوس، بعد أن حاصرت منزله، وفتشته.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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