5 ضحايا بجرائم قتل في الداخل المحتل منذ مطلع الأسبوع

قُتل الشاب زين عوض، في العشرينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ببلدة المزرعة، فيما أصيب شاب آخر (24 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب بلدة زيمر، مساء الجمعة.

وبمقتل الشاب عوض ترتفع أعداد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل عام 48 لـ5 منذ مطلع الأسبوع.

في وتفاصيل مقتل الشاب عوض، قالت مصادر طبية إنه أصيب في حادث "عنف" وقدم له عمليات إنعاش إذ عانى جروحا حرجة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي جريمة أخرى، أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة بإطلاق نار قرب بلدة زيمة، إذ أحيل إلى عيادة محلية في باقة الغربية.

وفي بلدة جديدة المكر، أصيب شاب، يبلغ 22 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار، مساء الجمعة.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى نهريا لاستكمال العلاج.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في العنف والجريمة في ظل تقاعس وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام، إذ قتل منذ مطلع الأسبوع الجاري 5 أشخاص في جرائم إطلاق نار بينهم الصحافي نضال إغبارية (44 عاما) في أم الفحم.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 74 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات، فيما قتل 111 شخصا بينهم 16 امرأة في العام 2021 الماضي؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين