فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

6 مباريات في دوري غزة .. اليوم

ساعة آبل الجيل الثامن الجديدة تستحق الاقتناء

فوزان و3 تعادلات في افتتاح بطولة الدوري بغزة

هنية يهاتف النائب منى منصور معزيًا بوفاة شقيقتها

نتائج اليوم الأول من بطولة دوري المحترفين

شباب رفح يتجرع خسارته الأولى

"كورونا" أخذ من أعمار البشر أكثر من عام ونصف

بعد القمح والسكر.. أزمة أرز تلوح في الأفق

الاحتلال يواصل انتهاكاته وعدوانه في مدن الضفة

دراسة تحذر: 400 مليون شخص سيعانون من تغير المناخ بالشرق الأوسط

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

6 مباريات في دوري غزة .. اليوم

10 سبتمبر 2022 . الساعة 01:06 بتوقيت القدس
...
resized_resized_IMG_7495.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين :

تتواصل مساء السبت مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة في قطاع غزة، بإقامة 6 لقاءات في جميع الدرجات.

 ويلعب شباب جباليا مع بيت حانون الرياضي على ملعب بيت حانون البلدي، والصداقة مع غزة الرياضي عل ملعب فلسطين في مدينة غزة، ضمن مباريات دوري الدرجة الممتازة.

 وفي الدرجة الأولى يتقابل خدمات البريج مع بيت حانون الأهلي على ملعب الشهيد محمد الدرة ، والأمل مع الجلاء في على ملعب خانيونس البلدي.

 أما في الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" يواجه خدمات جباليا نظيره الرضوان على ملعب بيت لاهيا ، أما في فرع "الوسطى والجنوب" فسيواجه القادسية منافسه جماعي رفح على ملعب رفح البلدي.

#مباريات السبت في دوري غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة