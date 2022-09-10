6 مباريات في دوري غزة .. اليوم

غزة/ فلسطين أون لاين :

تتواصل مساء السبت مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة في قطاع غزة، بإقامة 6 لقاءات في جميع الدرجات.

ويلعب شباب جباليا مع بيت حانون الرياضي على ملعب بيت حانون البلدي، والصداقة مع غزة الرياضي عل ملعب فلسطين في مدينة غزة، ضمن مباريات دوري الدرجة الممتازة.

وفي الدرجة الأولى يتقابل خدمات البريج مع بيت حانون الأهلي على ملعب الشهيد محمد الدرة ، والأمل مع الجلاء في على ملعب خانيونس البلدي.

أما في الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" يواجه خدمات جباليا نظيره الرضوان على ملعب بيت لاهيا ، أما في فرع "الوسطى والجنوب" فسيواجه القادسية منافسه جماعي رفح على ملعب رفح البلدي.