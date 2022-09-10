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فوزان و3 تعادلات في افتتاح بطولة الدوري بغزة

10 سبتمبر 2022 . الساعة 01:03 بتوقيت القدس
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شباب رفح واتحاد خانيونس.jpg

احتكم شباب رفح للتعادل السلبي أمام ضيفه اتحاد خانيونس، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الممتاز في المباراة التي جمعتهما على ملعب رفح البلدي وسط حضور جماهيري كبير.


وعلى الرغم من المحاولات الهجومية للفريقين إلا ان أي منهما لم يتمكن من هز الشباك.

وتعادل شباب الزوايدة مع جاره خدمات النصيرات (1-1) في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الدرة. 

وتقدم الزوايدة بهدف عبر طارق الهور (62), قبل أن يتعادل النصيرات عن طريق عز الدين أبو جاموس (76).

 

دوري الدرجة الأولى ..

 

وفي الدرجة الأولى تفوق خدمات خانيونس على ضيفه نماء (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب خانيونس البلدي، إذ سجل هدفي الفائز براء أبو الخير وسلطان أبو عبيدة في حين أحرز هدف نماء سعيد السباخي. 

وتعادل خدمات الشاطئ مع نظيره بيت لاهيا (1-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب اليرموك، حيث افتتح محمد أبو النصر التسجيل لبيت لاهيا وتمكن الشاطئ من التعديل عبر أنس أبو ستيتة.

 

دوري الدرجة الثانية ..

 

وفي الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", حقق الزيتون فوزا ثمينا على منافسه شباب المغراقة (1-0), أحرزه محمد موسى.

#افتتاح بطولة الدوري في غزة

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