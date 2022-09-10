شباب رفح يتجرع خسارته الأولى

غزة/ فلسطين أون لاين :

ألحق خدمات دير البلح الخسارة الأولى بشباب رفح، بالفوز عليه(78_63)، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الاولى لكرة السلة للموسم 2021_2022 بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الجمعة، بصالة المرحوم خلف العجلة بنادي خدمات البريج.

وسيطر دير البلح على نتائج معظم أرباع المباراة على النحو التالي:

ظهر تركيز لاعبي دير البلح واصرارهم على الفوز منذ انطلاقة اللقاء، بتضييق الخناق على لاعبي شباب رفح، فسجل له عمر المسلمي 4 نقاط، ودون محمد البحيصي رمية ثلاثية، ونقطتين لكلا من شفيق البحيصي، وإبراهيم الرواغ، ووسيم عقيلان، بينما سجل لشباب رفح إبراهيم المغاري 6 نقاط منها ثلاثية، و3 نقاط لمحمود عدوان، لينتهي الربع 13_11 لشباب رفح.

وفي الربع الثاني استمر خدمات الدير تفوقه في الأداء والنتيجة، بينما انخفض مستوى لاعبي شباب رفح، فتألق محمد البحيصي بتسجيله ثلاثيتين، و5 نقاط لمحمد البحيصي منها ثلاثية، و6 نقاط لشفيق البحيصي، فيما حاول لاعبو الشباب تقليص الفارق بتسجيل وسام غنام 5 نقاط، و4 نقاط منها ثلاثية لأنس المغاري، لينتهي الربع 25_12 لخدمات دير البلح.

وفي الربع الثالث واصل خدمات الدير تفوقه، فكان شفيق البحيصي هو الافضل في صفوفه بتسجيله 5 نقاط، بينما كان إبراهيم المغاري أفضل مسجل لرفح بتسجيله 5 نقاط منها ثلاثية، لينتهي الربع 22_17 لدير البلح.

وفي الربع الرابع، حاول لاعبو رفح اللحاق بنتيجة المباراة، بالضغط على حامل الكرة والتوغل على سلة دير البلح، فكان الربع الأفضل بالنسبة لإبراهيم المغاري بتسجيله 14 نقطة منها ثلاثية، و5 نقاط منها ثلاثية لزميله وسام غنام، بينما تمكن لاعبو دير البلح من الحفاظ على فارق النقاط، فسجل يوسف الحيلة 7 رميات حرة، و4 نقاط لوسيم عقيلان، لينتهي الربع 23_18 لشباب رفح، وبنتيجة إجمالية 78_63 لخدمات دير البلح.

ورفح خدمات دير البلح رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني، وبقي شباب رفح متصدرا برصيد 13 نقطة.

قاد اللقاء تحكيميا: دولي سعيد ضيا زاده، مؤمن الجربة، أحمد شحادة، ميقاتي مباراة مروان حمد، ميقاتي 24 ثانية موسى غنام.