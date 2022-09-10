ماذا قال الملك تشارلز الثالث في أول خطاب له بعد وفاة والدته إليزابيث

قال الملك تشارلز الثالث، إنه يشعر بـ"حزن عميق" لوفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، وتعهد بأنه سيسير على خطاها.

وتعهد الملك تشارلز الثالث في أول خطاب له للشعب البريطاني ودول الكومنولث، الجمعة، بمحاكاة حياة والدته الراحلة في الخدمة.

وقال إنه يشارك الجمهور "شعور الخسارة الذي لا يقارن".

وأكد الملك تشارلز في كلمته أن الملكة إليزابيث الثانية أوفت بعهدها تجاه بريطانيا، وأنها لم تتخل عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات، وتعهد بتكريم ذكرى والدته بـ"خدمة الوطن مدى الحياة".

وشدد الملك تشارلز الثالث أنه سيعمل على صون الدستور البريطاني والالتزام به طوال حياته.

وأعلن الملك تشارلز الثالث في خطابه أن نجله الأمير وليام أصبح رسميا أميرا على ويلز (لقبه السابق)، وأنه سيحمل المهمة التي حملها على مدار 5 عقود.

كما عبّر ملك بريطانيا الجديد عن حبه لنجله الآخر، الأمير هاري، وزوجته، ميغان ماركل، وتمنى لهما التوفيق في بناء حياتهما في الخارج، وذلك بعد تخلليهما عن صفتهما الملكية قبل عامين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قصر باكنغهام، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، بشكل رسمي، صباح السبت.

يشار إلى أنه رسميا أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز(73 عاما)، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس عن عمر 96 عاما ولكن ينتظر فقط الإعلان الرسمي غدا السبت.

وأعلن قصر باكنغهام فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة، حيث تنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر إلى جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.

وخلال فترة النظر إلى الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.

المصدر / وكالات