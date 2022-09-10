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اعتقال شاب من حي الشيخ جراح في القدس

10 سبتمبر 2022 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال، الجمعة، شابا من حي الشيخ جراح في مدينة القدس، بعد اعتداء المستوطنين عليه.

وأفاد مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجموا أحد الشبان خلال مروره بمركبته في حي الشيخ جراح، بتوجيه الشتائم والقاء الحجارة باتجاهه، ولدى توقفه حضرت شرطة الاحتلال الى الموقع واعتقلت الشاب وأبعدت المستوطنين.

وجاء ذلك بعد انتهاء مظاهرة الشيخ جراح الاسبوعية، التي تنظم منذ سنوات في الحي رفضا لقرارات الإخلاء التي تهدد السكان لصالح المستوطنين.

ورفعت خلال المظاهرة الأعلام الفلسطينية، والشعارات ضد الإخلاء والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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