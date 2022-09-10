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الهلال يهزم الزمالك بركلات الترجيح ويتوج بكأس سوبر لوسيل

10 سبتمبر 2022 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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الهلال السعودي متوجا بالكاس

توج فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل (بطولة السوبر المصري السعودي) عقب فوزه على فريق الزمالك المصري 4 - 1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة.

وتقدم الهلال بهدف سجله أوديون إيغالو في الدقيقة 18 وتعادل الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 33.

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري ولوسيانو فييتو وأندري كاريو.

فيما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمد أشرف "روقا" وأهدر أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

وشارك الزمالك في المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما شارك الهال بصفته بطل الدوري السعودي.

المصدر / وكالات
#قطر #الزمالك #الهلال السعودي #لوسيل

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