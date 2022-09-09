نقل والدة المعتقلين السياسيين سعد وجهاد وهدان للمستشفى بعد تدهور صحتها

نُقلت والدة المعتقلين السياسيين سعد وجهاد وهدان، اليوم الجمعة، إلى المستشفى، بعد تدهور وضعها الصحي نتيجة إضرابها عن الطعام.

وجرى نقل والدة المعتقلين وهدان إلى مركز طوارئ نعلين، إثر إضرابها عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي؛ للمطالبة بالإفراج عن أبنائها المعتقلين لأكثر من 95 يوم في سجن أريحا.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال الشقيقين سعد وجهاد وهدان من رام الله في سجن أريحا، دون تهمة أو ملف يطلع عليه المحامي.

كما تواصل أجهزة السلطة في الضفة اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها بحق المواطنين، واختطاف أكثر من 25 معتقلاً، بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء.

وصعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر أغسطس/آب الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، شملت اعتقال الحرائر والتنكيل بهن، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين ومنازلهم، وتعرض المعتقلين السياسيين إلى الشبح والتعذيب في سجن “مسلخ” أريحا.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكا بحق المواطنين، خلال أغسطس الماضي.

وهددت ثماني عائلات تعتقل أجهزة السلطة أبنائها في سجن أريحا، بالشروع في إضراب جماعي ومفتوح عن الطعام يتخلله اعتصام، إذا لم ينقل أبنائهم من سجن أريحا إلى رام الله بحلول يوم الأحد المقبل.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين