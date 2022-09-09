ثابت لـ "فلسطين": (800) ألف دولار خسائر منع الاحتلال تسويق سمك غزة للضفة

غزة/ رامي رمانة:

قدر وليد ثابت نائب المدير العام للثروة السمكية في وزارة الزراعة، خسائر قطاع غزة من جراء وقف سلطات الاحتلال تسويق الأسماك إلى الضفة الغربية منذ قرابة شهر بنحو (800) ألف دولار.

وبين ثابت لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال أوقفت تصدير الأسماك من القطاع عقب العدوان الذي شنته في 5 - 7 أغسطس/ آب الماضي، حيث كان يسوق إلى الضفة من 20- 25 طنًا أسبوعيًا قيمتها قرابة 200 ألف دولار.

والأسماك التي تسوق إلى الضفة الغربية، هي: اللوكس، الامتياس، الفريدي، الجمبري، ودنيس المزارع.

ونبه ثابت إلى تلقيهم موافقة من الاحتلال عبر وزارة الشؤون المدنية، على استئناف تسويق الأسماك إلى الضفة الغربية، ولكن ليست بنفس الكمية السابقة حيث يشترط الاحتلال التسويق في البداية ما نسبته (10%) من الإجمالي.

ويعمل نحو 5 آلاف صياد في مهنة الصيد البحري بقطاع غزة الذي يعاني ظروفًا إنسانية صعبة؛ بفعل حصار الاحتلال المتواصل منذ عام 2006.

وفيما يتعلق بمشاريع الاستزراع السمكي، أوضح ثابت أنها حققت نتائج جيدة، وأنه يجري التجهيز لطرح إنتاج القفص الأخير في الأسواق المحلية.

وكانت منظمة الأغذية العالمية "الفاو" قد دشنت مشروع الاستزراع السمكي في عمق بحر غزة، بوضع ثلاثة أقفاص كتجربة أولى، وتحتوي الأقفاص على بذور من سمك الدنيس لتوفير أطنان إضافية من الأسماك لسد العجز في قطاع غزة.

وتتراوح الإنتاجية السنوية للأسماك البحرية من 3500 طن إلى 4200 طن سنويًا.

المصدر / فلسطين أون لاين