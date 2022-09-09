حماس تجدد عرض المبادرة الإنسانية للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن

ندعو إلى الإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وكل الأسرى المرضى وكبار السن ونؤكّد أنّ قضية الأسرى ستبقى أيقونة تلهب نضال شعبنا



قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، إن حركة حماس تتابع بقلق بالغ الوضع الصحي الخطير للأسير البطل ناصر أبو حميد.

وحمّل جبارين، في تصريح صحفي، تلقت فلسطين أون لاين نسخة عنه، الاحتلال الإسرائيلي. المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، وحياة الأسرى المرضى كافة داخل السجون والمعتقلات.

وأكد أنَّ قضية الأسرى الأبطال وتحريرهم مثّلت ولا تزال تمثّل أيقونة تلهب نضال شعبنا، ووقوداً لانتفاضته المتجدّدة على امتداد الوطن.



وجدد عرض المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الحركة للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، وعلى الاحتلال أن يلتقط الفرصة قبل فوات الأوان.

ودعا جبارين، شعبنا وقواه الحيّة وفصائله الوطنية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرّك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن من خطر الموت البطيء الذي يتعرّضون له بفعل إجرام الاحتلال.



المصدر / فلسطين أون لاين