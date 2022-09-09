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60 ألف مصلٍّ أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

09 سبتمبر 2022 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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لبّى آلاف الفلسطينيين من أهالي القدس والداخل المحتل والضفة الغربية، نداء الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية إن 60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم  تضييقات الاحتلال وعرقلته وصول أعداد كبيرة من أهالي الضفة الغربية.

وفجر اليوم، لبى آلاف المواطنين دعوات المشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي وعدد من مساجد الضفة الغربية.

وكانت قد انطلقت دعوات للحشد والمشاركة في إحياء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر/أيلول، وتكثيف المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد الأقصى المبارك، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #صلاة الجمعة

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