فوز مثير لفياريال على ضيفه البولندي

سجّل فياريال الإسباني فوزًا مثيرًا وقاتلا على ضيفه ليخ بوزنان البولندي 4 – 3، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمسابقة "كونفرنس ليغ" في كرة القدم.

وأحرز الفرنسي فرانسيس كوكلان هدف الفوز في الدقيقة 89 لفياريال، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2021، المسابقة الأوروبية الثانية بعد دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الضيوف سريعًا في الدقيقة الثانية عبر ميكال سكوراس، إلا أن أصحاب الأرض ردوا بثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر النيجيري صامويل تشوكويزي (32) وثنائية أليخاندرو بايينا (36 و40)، إلا أن ليخ بوزنان عاد بثنائية السويدي ميكايل إيشاك في الشوط الثاني (46 من ركلة جزاء و61) قبل أن يخطف فريق المدرب أوناي إيمري الفوز.

المصدر / وكالات