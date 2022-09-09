مقاومون يستهدفون سيارات المستوطنين بالرصاص قرب بلدة حوارة

أطلق مقاومون النار، فجر اليوم الجمعة، صوب سيارات المستوطنين قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام مصادر عبرية إن مركبة مسرعة أطلقت النار على مركبتين للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وانسحبت من المكان.

وفي أعقاب العملية أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة في كلا الاتجاهين، كما أغلقت حاجز زعترة، إضافة إلى إغلاق الشارع الرئيس في بلدة حوارة ومنع المركبات من التحرك. وسبق عملية إطلاق النار في حوارة، تعرض مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل إلى إطلاق نار من قبل المقاومين.

كما استهدف مقاومون حاجز عطارة شمال رام الله بعبوات متفجرة محلية الصنع.

المصدر / فلسطين أون لاين