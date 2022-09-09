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ملف عربي مشترك لاستضافة كأس العالم

09 سبتمبر 2022 . الساعة 03:13 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين :

تستعد المملكة العربية السعودية، للتقدم بملف مشترك مع مصر واليونان، من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2030.

وأشارت صحيفة "التايمز"، إلى أنه في حال فوز هذا الملف بحق الاستضافة، سيقام المونديال من جديد في فصل الشتاء، كما هو الحال مع مونديال قطر هذا العام، لتجنب الحراراة المرتفعة في المنطقة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الإعلان عن طلب الاستضافة أصبح وشيكا، وذلك بعد إجراء محادثات على مستويات حكومية رفيعة.

السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس العالم 

وتابعت "التايمز" بأن السعودية ستلعب الدور الأبرز في الملف، ومن المنتظر أن تتحمل تكاليف أو على أقل تقدير، المساهمة في البنية التحتية لمصر واليونان. 

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستقام في عام 2026، في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

#السعودية تسعي لاستضافة كأس العالم

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