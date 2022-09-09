5 مباريات في دوري غزة .. اليوم

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعود عجلة الموسم الجديد 2022-2023 للدوران من جديد بانطلاق منافسات دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية عصر اليوم الجمعة.

وتفتتح مباريات الدرجة الممتازة بلقاء قوي يجمع شباب رفح مع اتحاد خانيونس على ملعب رفح البلدي، فيما يلتقي شباب الزوايدة وخدمات النصيرات على ملعب الشهيد محمد الدرة في أول مشوارهما في الممتازة بعد الصعود.

وفي دوري الدرجة الأولى، يلعب خدمات الشاطئ لأول مرة في دوري الدرجة الأولى، عندما يواجه بيت لاهيا على ملعب اليرموك بمدينة غزة، بينما يستقبل خدمات خانيونس نظيره نماء عل ملعب خانيونس البلدي.

وتُقام مباراة واحدة في دوري الدرجة الثانية حينما يلتقي الزيتون مع شباب المغراقة على ملعب بيت حانون البلدي، علماً أن جميع المباريات تنطلق عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.