أندية غزة تُبرم صفقات بقيمة مليون دولار سنوياً ..

غزة / مؤمن الكحلوت:

عقب نهاية كل موسم رياضي في قطاع غزة، يشتعل سوق الانتقالات الصيفية، حيث تبحث الأندية عن اللاعبين ذات الجودة العالية، للتعاقد معها بهدف تعزيز صفوفها في بطولتي الدوري والكأس.

وتدفع الأندية مبالغ طائلة من أجل الحصول على خدمات اللاعبين، مقارنة بالوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، لكنه يعتبر قليل جداً بما يتقاضاه اللاعبون من أجور في الدولة المجاورة، أو في الشق الثاني من الوطن الضفة الغربية المحتلة.

وتنفق الأندية ما يقارب مبلغ المليون دولار لإبرام صفقات الأندية، نصف المبلغ أو أكثر قليلاً، تدفعه أندية الدرجة الممتازة لوحدها، بخلاف أجرة المدربين والإداريين واستئجار الملاعب وأجرة المواصلات.

صفقات الدرجة الممتازة ..

وتدفع معظم أندية الدرجة الممتازة، عقود سنوية للاعبين تبلغ قيمتها ما بين (6_8) ألاف دولار لكل لاعب، وذلك لعدد نصف أعضاء الفريق، بينما تتراوح عقود باقي اللاعبين من (3_5) ألاف دولار، وهذا ينطبق على عشرة أندية تقريباً من أصل إثنا عشر نادياً، ما يعني أن النادي بحاجة لمبلغ ما بين (60_70) ألف دولار سنوياً لعقود اللاعبين فقط، ومنها من يدفع مبلغ أكثر من ذلك لجلب صفقات سوبر.

صفقات الدرجة الأولى ..

وفي الدرجة الأولى، تكون قيمة العقود أقل قليلاً في معظم الأندية، بينما يقوم ناديين أو ثلاث، بدفع مبالغ مشابهة لأندية الدرجة الممتازة، بهدف الصعود لدوري الشهرة والأضواء، أما باقي الأندية فتتراوح قيمة الصفقة للاعب الواحد ما بين ألفين لأربعة ألاف دولار، ما يعني أن النادي بحاجة لمبلغ (40_50) ألف دولار قيمة صفقات في الموسم الواحد.

صفقات الدرجة الثانية ..

وفي الدرجة الثانية، يحصل عدد لا بأس به من اللاعبين على مبلغ (1000_2000) دولار في الموسم الواحد، بينما يتم عرض نصف المبلغ المذكور على لاعبي أندية الدرجة الثالثة.

عدم الالتزام بالعقود..

ولا تلتزم معظم الأندية بدفع قيمة العقود الموقعة مع اللاعبين والمدربين كاملة، بسبب الأزمة المالية الصعبة وندرة الموارد لديها، مما يجعلها تدفع مقدم العقد للاعبين، وبعض الدفعات من باقي المبلغ المتفق عليه.

الموارد المالية ..

وتعتمد الأندية على منحة الرئيس محمود عباس التي توزع عبر المجلس الأعلى للشباب والرياضة سنوياً، وتعتبر هي الشريان الرئيسي لها، حيث يحصل كل نادٍ في الدرجة الممتازة، على مبلغ "25" ألف دولار، بينما يتم منح كل نادٍ في الدرجة الأولى مبلغ "15" ألف دولار، ويوزع على كل نادٍ في الدرجة الثانية مبلغ "5" ألاف دولار، وثلاثة ألاف دولار لكل نادٍ في الدرجة الثالثة.

وتعتمد باقي الأندية على الإيرادات الداخلية لديها من العقارات أو المحلات التجارية أو صالات الأفراح، أو دعم المحبين ورجال الأعمال، أو من خلال الإستثمار، وهي عدد قليل جداً منها، علماً أن جميع الأندية مثقلة بالديون، ولكن بنسب متفاوتة.

إبرام الصفقات بعشوائية..

وتبرم معظم الأندية صفقاتها بشكل سنوي بطرق غير مدروسة، وتعتمد على رؤية المدرب لوحده فقط، وهي غير كافية، لأنه من الممكن أن يرحل المدرب بعد عدة جولات، ولا يقنع اللاعب الذي تم جلبه المدرب الذي يليه، وبالتالي من الأفضل أن تكون لجنة يكون على رأسها المدرب، بالإضافة لأن بعض الأحيان يتم التعاقد مع لاعبين للتكديس ودون الحاجة لهم، وذلك لأسباب غامضة.

كما أن الصفقات يتم فيها الاتفاق بالتوقيع لموسم واحد فقط، وهو غير كاف في عالم كرة القدم، حيث يحتاج اللاعب لفترة أطول للحصول على مزيد من الإنسجام.

عدد الصفقات لموسم 2022/2023

وبلغ إجمالي الانتقالات الصيفية في لجنة شؤون اللاعبين للموسم الحالي 2022/2023 تسجيل 453 لاعباً جديداً لأندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية بفرعيها.

وسجلت أندية الدرجة الممتازة 119 لاعباً، حيث كان غزة الرياضي الأكثر تسجيلاً للاعبين بواقع 15 لاعباً، وخدمات النصيرات 14 لاعباً، فيما كان الشجاعية الأقل بواقع 5 لاعبين فقط.

أما في الدرجة الأولى فقد سجلت الأندية 123 لاعباً، وكان الأمل الأكثر تسجيلاً بواقع 19 لاعباً.

وفي الدرجة الثانية "فرع غزة والشمال" سجلت الأندية 91 لاعباً وكان الزيتون الأكثر تسجيلاً بواقع 20 لاعباً، واليرموك 19 لاعباً، فيما سجلت أندية الدرجة الثانية "فرع الوسطى والجنوب 120 لاعباً، وكان الاستقلال أكثر الأندية تسجيلاً بواقع 21 لاعباً.