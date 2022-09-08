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صحة الاحتلال تُوجّه تحذيرًا لسكان مستوطنات غلاف غزة

08 سبتمبر 2022 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرًا لمستوطني مناطق غلاف قطاع غزة، حول وجود تعكّر في مياه الشرب.

وطالبت صحة الاحتلال، سكان مغتصبات "سديروت ونتيفوت" والمناطق المحيطة بها مثل: "كفار عزة وكفار ميمون وتكوما وغابيم وياخيني"، فتح صنبور مياه الشرب حتى الحصول على مياه صافية، ثم غليها قبل الشرب أو تحضير الطعام، بعد اكتشاف نسبة تعكير عالية.

وفي ذات السياق، أصدرت الصحة الإسرائيلية بيانًا جديدًا صباح اليوم الخميس، ذكرت فيه: "متابعة للتقرير الذي نشرناه الليلة حول تحذير عدة مناطق في غلاف غزة من حدوث تعكير في مياه الشرب وضرورة غليها قبل استخدامها، نضيف لقائمة التحذير المناطق التالية: "كيبوتس بئيري، علوميم، ناحال عوز، كفار سعد، رعيم، شوكداه، نير موشيه، نير عكيفا، توشياه".

المصدر / وكالات
#المستوطنات #غلاف غزة #صحة الاحتلال

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