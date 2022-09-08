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الرئيس الجزائري يجري تعديلًا وزاريًّا يشمل حقيبة الداخلية

08 سبتمبر 2022 . الساعة 21:47 بتوقيت القدس
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أظهر بيان رئاسي أن الجزائر أجرت تعديلًا حكوميًا طفيفًا أبقت خلاله على وزيري الطاقة والشؤون الخارجية في منصبيهما.

ويأتي التعديل الوزاري قبل أشهر قليلة من استضافة الجزائر قمة الجامعة العربية في أول نوفمبر تشرين الثاني.

وكان الرئيس الجزائري تبون في نوفمبر الماضي وتحديدًا عشية الانتخابات المحلية قد أجرى تعديلًا وزاريًّا بإقالة عدد من الوزراء بسبب سوء النتائج المرجوة وليس على حساب أشخاص حيث: لم أطلب يومًا الولاء لي وإنما للوطن والشعب، كما أنّ القرارات التي كانت تصدر لم تُطبّق في الميدان.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه خلال الاجتماعات الوزارية التي أجراها مع الحكومة كانت تتخذ قرارات هامة تفرح الشعب وللأسف لم تُطبّق في الواقع.

المصدر / وكالات
#الجزائر #الرئاسة الجزائرية تجري تعديل وزاري

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