الرئيس التركي يؤيد "بوتين" بأن صادرات الحبوب تصل للدول الغنية فقط

أيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن صادرات الحبوب تصل للدول الغنية وليس الفقيرة.

وقال أردوغان إن الرئيس الروسي بوتين (مُحقّ) في ملفّ أن الكثير من الحبوب تذهب للدول الغنيّة.

وتابع، قائلا “حتى الآن لم يبدأ تصدير الحبوب من روسيا -وفق اتفاق تصدير الحبوب-، ويجب أن يبدأ هذا سريعاً”.

وأكد الرئيس التركي أنه سيناقش هذا الملف مع الرئيس بوتين الأسبوع القادم في سمرقند بأوزبكستان على هامش قمة شنغهاي.

وشدد أردوغان على أنه يجب أن نضمن وصول الحبوب للدول الفقيرة فعلاً والمحتاجة لها.

المصدر / وكالات