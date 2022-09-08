فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحة الاحتلال توجه تحذيرًا لسكان مستوطنات غلاف غزة

الرئيس الجزائري يجري تعديلًا وزاريًا يشمل حقيبة الداخلية

الرئيس التركي يؤيد "بوتين" بأن صادرات الحبوب تصل للدول الغنية فقط

تفاصيل غريبة عن ولادة سيدة مصرية 7توائم

تعرف على الحقائق الغذائية لفاكهة الشمام

قصر باكينغهام يعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

مبادرة مقدسية لتكثيف الرباط في الأقصى لحمايته بالتزامن مع "الأعياد اليهودية"

شبيطة لـ"فلسطين": حكومة اشتية تعاقب معلمين لمطالبتهم بحقوقهم

مختصون يُحذّرون من نزع شرعية "أونروا" وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

أسرى محررون يدعون لحراك عاجل انتصارًا للأسير ناصر أبو حميد

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الرئيس التركي يؤيد "بوتين" بأن صادرات الحبوب تصل للدول الغنية فقط

08 سبتمبر 2022 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
...

أيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن صادرات الحبوب تصل للدول الغنية وليس الفقيرة.

وقال أردوغان إن الرئيس الروسي بوتين (مُحقّ) في ملفّ أن الكثير من الحبوب تذهب للدول الغنيّة.

وتابع، قائلا “حتى الآن لم يبدأ تصدير الحبوب من روسيا -وفق اتفاق تصدير الحبوب-، ويجب أن يبدأ هذا سريعاً”.

وأكد الرئيس التركي أنه سيناقش هذا الملف مع الرئيس بوتين الأسبوع القادم في سمرقند بأوزبكستان على هامش قمة شنغهاي.

وشدد أردوغان على أنه يجب أن نضمن وصول الحبوب للدول الفقيرة فعلاً والمحتاجة لها.

المصدر / وكالات
#أردوغان #بوتين #أوكرانيا #الحبوب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة