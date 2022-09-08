فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قصر باكينغهام يعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

مبادرة مقدسية لتكثيف الرباط في الأقصى لحمايته بالتزامن مع "الأعياد اليهودية"

شبيطة لـ"فلسطين": حكومة اشتية تعاقب معلمين لمطالبتهم بحقوقهم

مختصون يحذرون من نزع شرعية "أونروا" وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

أسرى محررون يدعون لحراك عاجل انتصارًا للأسير ناصر أبو حميد

"فلسطين الخيرية" تكرم أعضاء مجلس إدارتها بدورته السابقة

استمر لـ32 يومًا.. الأسير أحمد موسى يعلق إضرابه عن الطعام

الاحتلال يزعم إحباط عملية إطلاق نار وطعن في (تل أبيب)

حماس: وحشية الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والمقاومة

للمرة الرابعة.. تمديد اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"فلسطين الخيرية" تكرم أعضاء مجلس إدارتها بدورته السابقة

08 سبتمبر 2022 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
...

كرمت هيئة فلسطين الخيرية أعضاء مجلس إدارتها خلال دورته السابقة في مقرها بمدينة غزة، خلال حفل تكريمي لجهودهم وعطاؤهم المستمر في التطوير والارتقاء بالأداء العام لها.

وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديد أ.د عبد المنعم لبد، ورئيس المجلس السابق أ.د عبد السميع خميس العرابيد، ورئيس دائرة اتحاد المؤسسات أ. رامي حسين، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وشكر لبد في كلمة افتتاحية أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وأدائهم المميز بالارتقاء في عمل الهيئة.

واستعرض خلال حديثه المشاريع والبرامج المنفذة خلال رئاسته للمؤسسات الخيرية السابقة خاصة المتعلقة بالجانب التنموي والاغاثي لجميع فئات المجتمع الفلسطيني.

وقال لبد إنه سيعمل خلال فترة رئاسة الدورة الجديدة على النهضة والارتقاء بعمل الهيئة وتطويرها وتوسيع خدماتها.

بدوره، تحدث العرابيد عن أهمية العمل الاجتماعي والإغاثي ودوره بخدمة الفئات المعوزة والمهمشة وضرورية تكاثف الجهود وتكثيف العمل وبذل كل ما هو متاح لخدمتهم.

وحث على ضرورة النهوض والارتقاء بخدمة أبناء المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى مدى فاعلية البرامج والمشاريع السابقة التي نفذتها الهيئة خلال إدارته وما نتج عنها من نهضة ورفعة للهيئة والمجتمع.

من ناحيته، أثنى حسين على عمل الجمعيات الأهلية وما لها من دور فعال في نهضة المجتمع الفلسطيني وخدمة شتى فئاته، مشيدًا بالوقت ذاته بدور أعضاء مجلس الإدارة وجهودهم في نهضة المجتمع.

واختتم الحفل بتقديم دروع الشكر والعرفان لأعضاء مجلس الإدارة السابق وتناول الضيافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هيئة فلسطين الخيرية #حفل تكريمي في غزة #فلسطين الخيرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة