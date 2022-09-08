"فلسطين الخيرية" تكرم أعضاء مجلس إدارتها بدورته السابقة

كرمت هيئة فلسطين الخيرية أعضاء مجلس إدارتها خلال دورته السابقة في مقرها بمدينة غزة، خلال حفل تكريمي لجهودهم وعطاؤهم المستمر في التطوير والارتقاء بالأداء العام لها.

وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديد أ.د عبد المنعم لبد، ورئيس المجلس السابق أ.د عبد السميع خميس العرابيد، ورئيس دائرة اتحاد المؤسسات أ. رامي حسين، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وشكر لبد في كلمة افتتاحية أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وأدائهم المميز بالارتقاء في عمل الهيئة.

واستعرض خلال حديثه المشاريع والبرامج المنفذة خلال رئاسته للمؤسسات الخيرية السابقة خاصة المتعلقة بالجانب التنموي والاغاثي لجميع فئات المجتمع الفلسطيني.

وقال لبد إنه سيعمل خلال فترة رئاسة الدورة الجديدة على النهضة والارتقاء بعمل الهيئة وتطويرها وتوسيع خدماتها.

بدوره، تحدث العرابيد عن أهمية العمل الاجتماعي والإغاثي ودوره بخدمة الفئات المعوزة والمهمشة وضرورية تكاثف الجهود وتكثيف العمل وبذل كل ما هو متاح لخدمتهم.

وحث على ضرورة النهوض والارتقاء بخدمة أبناء المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى مدى فاعلية البرامج والمشاريع السابقة التي نفذتها الهيئة خلال إدارته وما نتج عنها من نهضة ورفعة للهيئة والمجتمع.

من ناحيته، أثنى حسين على عمل الجمعيات الأهلية وما لها من دور فعال في نهضة المجتمع الفلسطيني وخدمة شتى فئاته، مشيدًا بالوقت ذاته بدور أعضاء مجلس الإدارة وجهودهم في نهضة المجتمع.

واختتم الحفل بتقديم دروع الشكر والعرفان لأعضاء مجلس الإدارة السابق وتناول الضيافة.

المصدر / فلسطين أون لاين