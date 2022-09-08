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حماس: وحشية الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والمقاومة

08 سبتمبر 2022 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ إصرار رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، على إطلاق يد جنوده في القتل المتعمّد ضد أهلنا في الضفة الغربية يكشف الوجه القبيح للإرهاب الصهيوني الذي لن يُثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة.

وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح له، اليوم الخميس، أنّ تصريحات رئيس وزراء العدو "لابيد"، التي أكّد فيها إصراره على التمسّك بإعطاء الأوامر لجنوده بإطلاق النار على المدنيين من أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، تكشف مجدّدًا إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة، وتُثبت اعترافه الرّسمي بجرائم القتل بدم بارد التي يمارسها جنوده على امتداد أرضنا المحتلة.

وحذّر برهوم باسم حركة حماس قادة الاحتلال من مغبّة المُضي في هذه الإجراءات الخطيرة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال على استمرار جرائمهم البشعة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتي نؤكّد أنّها مهما بلغت في الوحشية، فلن تُثني شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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