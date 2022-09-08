اتفاق قريب لخلافة توخيل وقيادة تشيلسي

توصل تشيلسي لاتفاق مع مدرب إنجليزي لتولي مهمة الإشراف عليه خلفا للألماني توماس توخيل الذي أقيل من منصبه بشكل مفاجئ، وذلك وفق العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية.

ووفق تقارير صحفية، لإأن المالكين الجدد للنادي اللندني، مجموعة تود بويلي الأمريكية، وافقوا على دفع البند الجزائي في العقد الذي يربط بوتر بنادي برايتون، ما سمح لهم بمفاوضة المدرب غراهام بوتر البالغ 47 عاما.

ومن المتوقع أن تحسم صفقة التعاقد مع المدرب السابق لأوسترسوند السويدي، وسوانسي سيتي الويلزي، المشارك في الدوريات الإنجليزية، في وقت قريب جدا من أجل إتاحة الفرصة أمامه كي يقود الفريق في مباراة الدوري المقبلة السبت ضد الجار فولهام.

بوتر لفت الأنظار بسبب أسلوبه الهجومي الجذاب الذي سمح لبرايتون في أن يكون رابعا بعد ست مراحل على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر وثلاث عن تشيلسي السادس.

وكانت إدارة تشيلسي، فاجأت الجميع أمس الأربعاء بإعلانها عن إقالة توخيل لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء في بيان للنادي اللندني أنه "انفصل عن المدرب توماس توخيل" في أعقاب الهزيمة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 0-1 الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات