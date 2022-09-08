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حكم بمدى الحياة على طالب سويدي اقترف جرمًا خطيرًا

08 سبتمبر 2022 . الساعة 16:28 بتوقيت القدس
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قضت محكمة سويدية اليوم الخميس بحبس طالب (18 عامًا) مدى الحياة لإدانته بتهمتين عقب مقتل مُدرّستين اثنتين في مدرسة في مالمو بالسويد منذ نحو ستة أشهر.

وقالت المحكمة في ثالث أكبر مدينة بالسويد اليوم إنه بالإضافة لحكم السجن، سوف يتعين على المتهم دفع نحو مليون كرون سويدي (نحو 93 ألف دولار) مقابل التسبب بأضرار لأقارب الضحيتين.

واعترف المراهق بارتكابه الهجوم في 21 مارس الماضي، حيث كان مُسلّحًا بمعدات من بينها فأس. وتم إلقاء القبض عليه عقب أن أبلغ بنفسه عن الهجوم من خلال هاتف الطوارىء.

ولدى وصول الشرطة للطابق الثالث من المدرسة الثانوية، اكتشفت وجود المُدرّستين مصابتين بإصابات خطيرة وقد تُوفيت المُدرّستان لاحقًا جراء إصابتهما.

المصدر / وكالات
#حكم بمدى الحياة #طالب سويدي يقتل مدرستين

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