فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير: الأسير أبو حميد بموجب تقرير طبي "يحتضر"

اتفاق قريب لخلافة توخيل وقيادة تشيلسي

حكم بمدى الحياة على طالب سويدي اقترف جرم خطير

عائلة الأسير الجريح "جربوع" تتمكن من زيارته في "أساف هروفيه"

عكرمة صبري يحذر من مخططات إتمام الصبغة اليهودية على "الأقصى"

قفيشة يحذر من تطبيق سياسات الاحتلال الماكرة بالأقصى

جيش الاحتلال يقر بمصرع ضابط "شاباك" درزي غرقا

الشرطة: نعمل على حل الخلاف العائلي بين فتاتين ووالدهما برفح

"ائتلاف أمان": بيان مالية رام الله بشأن ما يُصرف للوزراء لا يؤكد ولا ينفي

صندوق دعم الشباب بغزة يعلن موعد التسجيل لقرض الزواج

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

قفيشة يحذر من تطبيق سياسات الاحتلال الماكرة بالأقصى

08 سبتمبر 2022 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
...
النائب قفيشة

حذر النائب حاتم قفيشة من مخططات الاحتلال الماكرة والممنهجة لتطبيق ما تم في المسجد الإبراهيمي في المسجد الأقصى المبارك، من خلال الانتهاكات المتصاعدة فيه.

وقال قفيشة في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الخميس، إن الانتهاكات المتصاعدة والتهيئة للنفخ بالبوق والطقوس الشاذة لا ترتبط بأعياد دينية للاحتلال بقدر ارتباطها بخطط ماكرة مبرمجة لتطبيق ما تم بالمسجد الإبراهيمي في الأقصى.

وأضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى تهدف لضم أجزاء منه لـ "قائمة التراث اليهودي".

وأردف: "ما نشاهده، والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، عشناه في الخليل في المسجد الإبراهيمي، وبذات الوسيلة التي نفذت لبسط السيادة الدينية كواحدة من أخطر أشكال السيادة على الأقصى".

وشدد على رفض السيادة الأمنية والسياسية للاحتلال على المسجد الأقصى، معتبرا أنها تمثل نسفًا للاتفاقيات والرعاية الهاشمية.

ودعا إلى لجم انتهاكات الاحتلال وخططه الخبيثة، مطالبًا بتدخل من له علاقة وثقل مع المحتل لوقف "سعار" الاعتداءات اليومية ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وانطلقت دعوات شبابية ومقدسية للحشد والرباط في، الجمعة القادمة في المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في حملة "الفجر العظيم" غدًا الجمعة.

وشددت الدعوات على أهمية تلبية نداء القدس والأقصى، واستمرار الرباط فيه لحمايته من التقسيم ونصرة له، في وجه مخططات التهويد التي يتعرض لها.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #الاحتلال #حاتم قفيشة #النائب قفيشة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة