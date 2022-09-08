الشرطة: نعمل على حل الخلاف العائلي بين فتاتين ووالدهما برفح

قالت الشرطة إنها تتابع قضية الخلاف العائلي بين فتاتين ووالدهما من عائلة "الطويل"، في محافظة رفح.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، اليوم الخميس، أنها وجهت الجهات المختصة للعمل على حلّ الخلاف، وقد باشرت الشرطة المجتمعية جهودها مع وجهاء العائلة وأحد المراكز النسوية، ما أثمر في حينه بحل الخلاف وقرار الفتاتين العودة إلى بيت العائلة بكفالة مختار العائلة وعمّ الفتاتين بما يضمن بيئة آمنة لهما.

وأشارت إلى أنها تفاجأت صباح اليوم بمغادرة الفتاتين منزل العائلة مرة أخرى، على إثر ادعاء استمرار والدهما بتعنيفهما وتقييد حريتهما، وقد توجهتا إلى الشرطة التي وفّرت مأوى مؤقتاً لهما في مؤسسة "بيت الأمان"، مع العلم بأن وجهاء عائلة الفتاتين أبلغوا الشرطة بعدم تمكنهم من السيطرة على الخلاف نتيجة عدم استجابة والد الفتاتين لأي حل.

وذكرت الشرطة أن الجهات المختصة تواصل جهودها مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل حل الإشكالية وإنهاء الخلاف.

المصدر / فلسطين أون لاين