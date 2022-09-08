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عكرمة صبري يحذر من مخططات إتمام الصبغة اليهودية على "الأقصى"

08 سبتمبر 2022 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
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الشيخ عكرمة صبري

حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من مخططات الاحتلال لإتمام ما وصفها "الصبغة اليهودية" على الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وقال صبري في تصريحات وصل نسخة عنها، "فلسطين أون لاين"، اليوم الخميس، إن جهود الاحتلال في تحويل الأقصى إلى مزار للمستوطنين والجماعات الاستيطانية، تهدف إلى إضفاء الصبغة اليهودية على القدس، وإنهاء المعالم الإسلامية منها.

وأضاف أن "الاحتلال يسعى إلى جعل القدس عاصمة لليهود، لذلك يتمم إجراءاته بالصبغة اليهودية المحضة"، مؤكداً أن الأقصى يواجه خطراً حقيقياً، لافتا إلى أن الاحتلال يراكم اعتداءاته على الأقصى، داعياً الشباب المقدسي للرباط في المسجد، ومجابهة الإجراءات الإسرائيلية.

وانطلقت دعوات شبابية ومقدسية للحشد والرباط في الجمعة القادمة بالمسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في حملة "الفجر العظيم" غدًا الجمعة.

وشدّدت الدعوات على أهمية تلبية نداء القدس والأقصى، واستمرار الرباط فيه لحمايته من التقسيم ونصرة له، في وجه مخططات التهويد التي يتعرض لها.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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