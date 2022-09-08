صندوق دعم الشباب بغزة يعلن موعد التسجيل لقرض الزواج

أعلن "صندوق دعم الشباب الفلسطيني"، و"اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" ومؤسسة "جاسم وحمد بن جاسم الخيرية"، عن فتح باب التسجيل للاستفادة من القرض الحسن (بدون فوائد) للزواج بدءًا من يوم السبت المقبل.



وأوضح رئيس الصندوق أحمد محيسن، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن "الدورة الحالية من البرنامج تستهدف الشباب المقبلين على الزواج ضمن الفئة العمرية من (22 - 35 عاما).



وبيّن أنه سيتم خلالها تزويج 250 شابًا، والتسجيل للاستفادة من القرض سيتم عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، ويستمر لمدة أسبوع خلال الفترة من 10-16 أيلول/سبتمبر الجاري.



وذكر أنه "سيتم اختيار المستفيدين من الدورة الحالية من خلال إجراء قرعة علنية مباشرة تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية".



ولفت إلى أنه سيقدم مبلغ 2000 دولار أمريكي، لكل مستفيد، يتم سدادها بنظام التقسيط الميسر بواقع 50 دولارًا شهريًا.



وشدّد على سعي إدارة الصندوق لتوفير موازنات ودعم مالي لتفعيل باقي برامج الصندوق، وهي برنامج الإسكان، وبرنامج التعليم، وبرنامج البحث العلمي والابتكار، بهدف الارتقاء بنوعية وكمية الخدمات المقدمة للشباب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين