وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة

إعلان صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن عدد من فررص العمل الشاغرة وذلك على النحو التالي:

أولاً : وظيفة مدرس تصميم وتطوير موقع الويب

تعلن عمادة تكنولوجيا المعلومات عن حاجتها لمدرس وفقاً للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بتصميم وتطوير مواقع الويب وبمعدل لا يقل عن 80%.

- أن يكون لديه خبرة في تصميم وتطوير مواقع الويب باستخدام:

1- JavaScript, Frameworks

2- ASP.NET أو Laravel PHP

3- HTML, CSS

4- WordPress

- لديه خبرة في التسويق الالكتروني Digital Marketing.

- لديه خبرة في مجال العمل الحر

- توفر خبرة كافية بقواعد البيانات.

- لديه مشاريع وتطبيقات الكترونية منجزة في تصميم وتطوير مواقع الويب.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب.

ثانياً : وظيفة تحسين محركات البحث (SEO )

تعلن إدارة المال والأعمال عن حاجتها لمدرسين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات التسويق أو علم الحاسوب.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال SEO.

- استخدام أدوات التحليل والتتبع.

- لديه مهارات تقنية في الروابط الداخلية Internal Links والروابط الخارجية External Links.

- مهارات التفكير الإبداعي والاستراتيجي.

- مهارات قوية في استخدام أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية.

- إلمام تام باستخدام مواقع إدارة المحتوى (Blogger, Wordpress)

- التمكن من الجوانب التقنية لتحسين محركات البحث.

- يفضل خبرات تدريبية بالمجال.

ثالثاً : وظيفة مدرس في مجال علم البيانات و الذكاء الاصطناعي

تعلن عمادة الهندسة والنظم الذكية عن حاجتها لمحاضرين متخصصين وفقا للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات علم البيانات والذكاء الاصطناعي أو هندسة الحاسوب أو علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات او تخصصات ذات علاقه بمعدل جيد جدا على الاقل وفقا للشروط التالية:

- لديه خبرة عملية في مجال برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

- لديه خبرة في مجال أتمتة التعلم الآلي والتعلم العميق.

- لديه خبرة عملية في مجال تحليل البيانات الضخمة والتنقيب في البيانات.

- لديه إلمام بمنصات معالجة البيانات مثل Hadoop.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس والتدريب والعمل الحر.

رابعاً : وظيفة مدرس وسائط متعددة

تعلن عمادة تكنولوجيا المعلومات عن حاجتها لمدرس وفقاً للشروط التالية:

- أن يكون حاصلاً على درجة حاصل على درجة بكالوريوس أو الماجستير في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الحاسوب أو تخصص ذو علاقة بالوسائط المتعددة بمعدل لا يقل عن 80%.

- معرفة جيدة ببرامج التصميم الجرافيكي Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

- معرفة كافية بأنواع المطبوعات ومقاساتها.

- معرفة جيدة في تصميم الهوية البصرية.

- أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصميم.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelance.

طريقة التسجيل

- للتقدم للوظائف السابقة من خلال بوابة الوظائف عبر موقع الكلية من خلال الرابط التالي :

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 13/9/2022