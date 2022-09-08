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"حماس" تنعى الشهيد "مبارك" وتؤكد تمسكها بالمقاومة

08 سبتمبر 2022 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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الشهيد هيثم هاني مبارك (17 عاماً) - أرشيف

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، الشهيد هيثم هاني مبارك (17 عاماً) من قرية أبو فلاح، الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجر اليوم الخميس عند حاجز "بيت آيل" العسكري في رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أنَّ "جرائم الاحتلال المتواصلة بحقّ أهلنا في الضفة المحتلة، واستمرار اقتحاماته للمدن والقرى والمخيمات، وممارسة القتل بدم بارد، لن توهن من عزيمة شعبنا وإصراره على مواصلة مقاومته بكلّ الوسائل الممكنة".

وأوضحت أنَّ "بسالة شبابنا الثائرين في التصدّي لإجرام الاحتلال وعدوانه، والاشتباك معه في اليامون وبيت فوريك وبيت لحم ورام الله، وعموم الضفة المحتلة، هو الردّ الطبيعي الذي سيقابل كلّ اعتداء للاحتلال وقطعان مستوطنيه، معاهدة شعبنا على الوفاء لدماء الشهداء والمضي على دربهم، والتمسّك بالمقاومة سبيلاً حتى النصر والتحرير".

واُستشهد مبارك، في ساعة مُبكرة من فجر يوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مدخل قرية "بيتين" شرق رام الله في الضفة الغربية المُحتلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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