"سرايا القدس" في جنين تنشر مشاهد لاستهداف جيب عسكري بعبوة ناسفة فجر اليوم

نشرت سرايا القدس "كتيبة جنين"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد لاستهداف جيب عسكري بعبوة ناسفة في أثناء اقتحام مخيم جنين فجر اليوم.

وقالت في بيان صحفي: "مرة أخرى تقدم سرايانا المظفرة وتبدع في ساحات القتال والمواجهة مع أعتى قوة على وجه الأرض لتمرغ أنف الاحتلال بالتراب، لقد قامت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الخميس 8-9-2022م، باقتحام مخيم جنين الصامد لتمارس إرهابها بحق أبناء شعبنا العزل".

وتابعت: " لقد تسللت القوات الخاصة للاحتلال إلى داخل المخيم، ولكن كتيبة جنين الأبطال ويقظة المجاهدين كانت لهم بالمرصاد حيث أوقعتهم في كمين محكم، وأمطرت جيشهم المهزوم بوابل من الرصاص من كل الاتجاهات موقعة بينهم الإصابات المحققة".

وأضافت: "وبعون الله وتوفيقه قامت وحداتنا الميدانية الخاصة باستهداف الدوريات العسكرية بالقنابل اليدوية والعبوات الجانبية، وإصابتها إصابة مباشرة".

وأكدت جاهزيتها لصد أي عدوان يقوم به الاحتلال المجرم، وقالت: "لن ندخر جهداً ولا رصاصة إلا وستكون موجهة إلى صدر الاحتلال".

وبيّنت أن "اعتداءات الاحتلال وإجرامه وارتقاء الشهداء كل يوم على امتداد الوطن السليب، لن يزيدنا إلا تمسكًا وإصرارًا على المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة حتى دحر الاحتلال".

وشدّدت على أن مقاتليها يثبتون يوماً بعد يوم، أنهم رأس حربة المواجهة، وأننا جاهزون لنفدي فلسطين والأقصى بأرواحنا التي ستكون رخيصة في سبيل الله والوطن.

وحيَّت "كل المقاتلين الأبطال من أبناء شعبنا، الذين كان لهم بصمة مشرفة في التصدي لقوات الاحتلال، مؤكدة على أننا سنبقى بالميدان يدًا واحدة لا يلين لها قرار".





المصدر / فلسطين أون لاين